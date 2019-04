Freitagsmusik : Auf dem Orgel-Weg zur Auferstehung

Bei der Karfreitagsmusik stand der Orgelzyklus „Le Chemin de la Croix“ auf dem Programm.

In diesem Jahr stand auf dem Programm der traditionellen Karfreitagsmusik in der Salvatorkirche nur ein einziges Werk, nämlich der einstündige Orgel-Zyklus „Le Chemin de la Croix“ („Der Kreuzweg“) op. 29 von Marcel Dupré (1886-1971), entstanden aus einer erfolgreichen Improvisation am 13. Februar 1931 im Brüsseler Konservatorium. Das Werk fasst die 14 Stationen - von „Jésus est condamné à mort“ („Jesus wird zum Tode verurteilt“) bis zu „“Jésus est mis dans le sépulcre“ („Jesus wird ins Grab gelegt“) - in teils bildhafte, teils meditative Töne, ganz am Ende öffnet es eine Aussicht auf die Auferstehung. Es ist verankert in der Ausdrucksästhetik der Romantik, zum Beispiel indem die Tonart E-Dur als Symbol für die Erlösung steht, hat aber auch zum Teil heftige Klangballungen.