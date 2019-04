Piano-Konzert : Saleem Ashkar mit Beethoven auf der Zielgeraden

Der Pianist gab den vorletzen seiner insgesamt acht Klavierabende im Lehmbruck-Museum.

Geboren wurde der Star-Pianist Saleem Ashkar 1976 als Sohn palästinensischer Christen im israelischen Nazareth. Sein aktueller Schwerpunkt liegt auf dem Gesamtzyklus der Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven (1770-1827), auch weil 2020 der 250. Geburtstag dieses großen Komponisten ansteht. Nach dem Konzerthaus Berlin sowie in Israel und Prag spielt er die 32 Sonaten seit der vergangenen Saison 2017/18 auch in Duisburg, an zweimal vier Abenden im Lehmbruck-Museum (die RP berichtete).