Workshop mit Sängerin Judy Rafat „Yes, you can sing“

Sie ist eine Dozentin an der Folkwang Musik Schule und war jahrelang Dozentin an der Universität Duisburg/Essen. Sie hat ein abgeschlossenes Studium. in Musik (Gesang), ist lizenzierte Gesangspädagogin im Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen und Mitgliedsverband der European Voice Teachers Association (EVTA.)