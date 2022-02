Persönlicher Familienroman : Blick der Mutter auf ihre Tochter

Rheinhausen Sabine Thomas hat mit „Diese Dinge verschwinden nicht so leicht“ einen sehr persönlichen Familienroman geschrieben und ihn Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Er ist autofiktional und stellt das Verhältnis von Mutter und Tochter in den Mittelpunkt seiner Erzählung.

Auf den Erzählband „Und konnten es einfach nicht fassen“ (2013), von dem es auch ein Hörbuch gibt, das Désirée Nosbusch eingelesen hat, folgte 2016 die Anthologie „Hell wie der Mond und stark wie Eisen“. 2019 erschien dann der Rheinhausen-Krimi „Ein alter Schmerz“, der für den Literaturpreis Ruhr 2020 nominiert war. Verfasserin jener Bücher, die alle in der Deutschen Hörbibliothek für Blinde eingelesen sind, ist Sabine Thomas, die 35 Jahre lang Rechtsanwältin für Familienrecht in Duisburg war und jetzt im Ruhestand ist.

Vor rund zehn Jahren fing sie mit dem literarischen Schreiben für den Büchermarkt an, sie, die 1955 in Schleswig geborene, in Essen aufgewachsene, lange Zeit in Duisburg arbeitende und wohnende, heute in Bonn lebende Autorin. Ihr Ende 2021 erschienener Roman „Diese Dinge verschwinden nicht so leicht“ ist Thomas‘ vierte Veröffentlichung. Dabei ist ihr eine ganz besondere autofiktionale Erzählung gelungen, die trotz ungeheurer erlebter Geschehnisse einen sensibel mitfühlenden Blick auf die Hauptfigur der Geschichte und deren andererseits wiederum aufwühlendes Leben wirft: Es ist ein Blick der Tochter auf ihre Mutter – Elisabeth Gronewold, geborene Schnur.