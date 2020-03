Neuer VRR-Stationsbericht : So schlecht steht es um die S-Bahnhöfe in Duisburg

Der S-Bahnhof in Buchholz an der Sittardsberger Allee. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Erneut haben Tester des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr die S-Bahnhöfe in Duisburg bewertet – und an die üblichen Verdächtigen mal wieder schlechte Noten verteilt. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Die S-Bahnhöfe im Duisburger Stadtgebiet sind weiterhin in einem schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis des Stationsberichts 2019, den der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Mittwoch vorgestellt hat. Besonders die S-Bahn-Strecke vom Flughafen Düsseldorf bis zum Duisburger Hauptbahnhof ist in katastrophalem Zustand. Die Tester bewerteten dort alle fünf Haltepunkte (Angermund, Rahm, Großenbaum, Bucholz, Schlenk) negativ.

In Duisburg gibt es insgesamt 17 S-Bahnhöfe. Bei dreien davon – Rheinhausen, Meiderich Ost und Großenbaum – hat sich der Zustand verschlechtert. In Rumeln, Trompet, Bissingheim und Wedau ist das Erscheinungsbild besser geworden. Die Tester haben die Bahnhöfe am Steig sowie im Eingangsbereich nach den Kriterien Sauberkeit, Funktion und Graffiti-Verschmutzung bewertet. An vielen Stationen ist eine Modernisierung erforderlich. Die Finanzierung ist aber oftmals noch nicht gesichert. Zehn der 17 Bahnhöfe sind zudem nicht barrierefrei ausgebaut.

Gute Bewertungen erhält unterdessen der Duisburger Hauptbahnhof. Dort waren die Tester nur mit der Sauberkeit unzufrieden. Am schlechtesten schnitten die Stationen Schlenk und Meiderich Süd ab. Dort waren die Tester nahezu in allen Kategorien unzufrieden. In Schlenk sorgten vor allem Graffitis für schlechte Noten.

Einmal im Jahr veröffentlicht der Verkehrsverbund seinen Stationsbericht, in dem alle S-Bahnhöfe im gesamten Verbund bewertet werden. Der VRR ist ein Zusammenschluss der Städte und Landkreise in der Region für den Schienen-Nahverkehr. Mit dem Bericht will der Verbund den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen, die für Modernisierung und Pflege der Bahnhöfe verantwortlich ist. Einmal pro Quartal schickt der VRR seine Tester zu den Duisburger Stationen.

(atrie)