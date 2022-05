100-000 Betriebsstunden sind möglich : Rund 12.000 LED-Lampen für die Straßenlaternen

Auch vor dem Rathaus gibt es inzwischen Straßenlaternen mit der LED-Technik Andreas Gutschek (li.), und Sören Link zeigen eine LED-Leuchte. Foto: Stadtwerke

Duisburg Die Stadtwerke Duisburg haben gemeinsam mit der Stadt Duisburg über 12.000 energieeffiziente LEDs an insgesamt 11.192 Straßenlaternen in Duisburg verbaut. Was das gekostet hat und was es bringt.