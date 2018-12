Babyleiche in Altkleider-Container : Verdächtige im Fall „Mia“ festgenommen - zweites totes Kind in Duisburg gefunden

Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Im Fall des toten Babys Mia, das in einem Altkleider-Container aus Duisburg in Polen gefunden wurde, ist eine 35-Jährige festgenommen worden. Die Polizei fand in ihrer Wohnung eine weitere Babyleiche.

Den entscheidenden Hinweis auf die 35-Jährige lieferten Zeugen, sagte Polizeisprecher Ramon Van der Maat am Sonntag unserer Redaktion. Bereits am Freitag seien die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen aus dem Stadtteil Duisburg-Rumeln gekommen. In der Nacht zum Samstag durchsuchten die Kripobeamten schließlich die Wohnung der 35-Jährigen. Sie fanden umfangreiches Beweismaterial, darunter blutige Bettlaken und die Leiche eines Neugeborenen, berichten die Ermittler. Das kleine Mädchen war demnach in Laken und Plastiktüten versteckt.

Die Frau gestand die Geburt dieses Kindes. Sie bestritt allerdings, dass sie die Mutter des toten Säuglings sei, der in Polen gefunden wurde, sagte der Polizeisprecher. „Wir warten jetzt dringend auf DNA-Ergebnisse aus Polen, um diese abgleichen zu können“, sagte Van der Maart. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass eine zweite Frau an dem Fall beteiligt ist, „aber man kann es nicht ausschließen“, erklärte der Polizeisprecher.

In Kielce in Polen war am 17. November in einer Lieferung von Altkleidern aus Containern in Duisburg eine Babyleiche gefunden worden. Die Polizei nannte das Baby „Mia“. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November in Duisburg in einen Container gelegt wurde.



Die Beamten fahndeten mit Plakaten nach der Mutter des Kindes, mit Spürhunden wurden die möglichen Standorte von Altkleidercontainern abgegangen. Einer der Hunde schlug bei einem Container im Duisburger Westen an, der genauer untersucht wurde. Ob dieser Container in Rumeln stand, ist nicht bestätigt. Auch aus der Bevölkerung gingen mehrere Hinweise bei den Ermittlern ein.

Gegen die 35-jährige Tatverdächtige erließ der zuständige Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden dauern an. Die Ergebnisse der Obduktion seien noch nicht aus Polen eingetroffen, sagte der Polizeisprecher.

Der Ortsteil Rumeln gilt als beliebter, gutbürgerlicher Wohnort. Dort gibt es viele Straßen mit Einfamilienhäusern, aber auch Siedlungen mit größeren Wohnblocks.

