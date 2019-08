Feuerwerk beim Ruhrorter Hafenfest : Hafenfest kämpft um sein Feuerwerk

Das Feuerwerk ist beim Ruhrorter Hafenfest ein Höhepunkt. Das Spektakel fand auch schon an der Homberger Rheinbrücke statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Das Ruhrorter Hafenfest soll in diesem Jahr unbedingt wieder ein Feuerwerk bekommen. Die Stadt und der Veranstalter wollen am Montag endgültig entscheiden, ob und wie dieser Plan umgesetzt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Luhrenberg

Zum Ruhrorter Hafenfest gehört traditionell ein Feuerwerk. Doch im vergangenen Jahr schauten die Besucher vergeblich in den Himmel. Die Stadt hatte das Highlight kurzfristig abgesagt. Bei der 26. Auflage in diesem Jahr soll dieser Worst-case mit allen Mitteln verhindert werden.

Der Veranstalter des Ruhrorter Hafenfests, Walter Pavenstedt, zeigt sich im Gespräch mit der Rheinischen Post zuversichtlich, dass das Feuerwerk stattfinden kann. „Nach dem jetzigen Stand kann das Feuerwerk wohl stattfinden“, sagt Pavenstedt. Nach Angaben des Veranstalters könnten nur noch die Witterungsbedingungen dafür sorgen, dass das Himmelsspektakel kurzfristig abgesagt werden müsse.

Info Das Hafenfest hat viel zu bieten Datum Das Ruhrorter Hafenfest findet in der Zeit vom 16. bis 18. August von Freitag bis Sonntag statt. Programm Es gibt u.a. Live-Musik, Theater, ein Schiffskorso und einen Schiffergottesdienst. Zudem können Besucher über einen Trödelmarkt und einen Kunst- und Kulturmarkt schlendern, der in diesem Jahr möglicherweise zum letzten Mal veranstaltet wird (die RP berichtete).

Pavenstedt und auch die Stadt haben deshalb den sogenannten Graslandfeuerindex vom Deutschen Wetterdienst (DWD) genau im Blick. Der Index beschreibt die Gefahr von Feuer auf offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Gemessen wird diese Feuergefährdung auf einer Skala mit fünf Gefahrenstufen. Eins bedeutet eine sehr geringe, fünf eine sehr hohe Gefahr. „Wenn der Graslandfeuerindex hoch, also mit einer fünf, eingestuft wird, dann könnte das Feuerwerk abgesagt werden“, berichtet Pavenstedt.

Die höchste Warnstufe sei in diesem Jahr in Duisburg-Baerl allerdings erst einmal vergeben worden. Und auch die aktuelle Wetterlage spreche laut Pavenstedt nicht dafür, dass der Deutsche Wetterdienst das Rheinufer, in dessen unmittelbarer Nähe das Hafenfest und das Feuerwerk stattfinden sollen, dermaßen anfällig für Feuer einstuft. Für die kommenden Tage schwankt der Index für Duisburg-Baerl zwischen Stufe eins und Stufe vier. Allerdings ändert sich die Einstufung von Tag zu Tag. Jeden Morgen aktualisiert der DWD den Index für den laufen Tag und die vier Folgetage aufs Neue.

Am Montag soll die Stadt in Rücksprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob das Feuerwerk wie geplant am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr stattfinden kann. Dann wird auch geklärt, ob das bewachsene Rheinufer im Vorfeld bewässert wird, um eine Absage des Feuerwerks zu verhindern. „Am Montag spreche ich um zehn Uhr noch einmal mit der Stadt“, so Pavenstedt. Er rechne dann mit einer Entscheidung, die „zu 99 Prozent“ sicher sei. „Die Stadt wird sich wahrscheinlich eine Hintertür offen lassen wollen und bis zum Hafenfest die Wettervorhersage im Blick haben“, so der Veranstalter. Die Stadt sah sich nicht in der Lage, eine entsprechende Anfrage der Rheinischen Post zu beantworten.

Im vergangenen Jahr entschied sich die Stadt erst am Veranstaltungstag dazu, das Feuerwerk kurzfristig abzusagen. Auch damals waren die Gräser am Rheinufer wegen einer anhaltenden Dürre stark vertrocknet. Die Gefahr eines Feuers war zu groß. Der Ausfall des Feuerwerks hatte nicht nur für Ärger bei den vielen Besuchern des Hafensfests gesorgt, sondern bedeutete für die Organisatoren auch einen finanziellen Schaden in fünfstelliger Höhe. Damit sich dieser Fall nicht wiederholt, sorgen die Stadt und Pavenstedt in diesem Jahr vor und entscheiden frühzeitig, wie das Feuerwerk planmäßig über die Bühne gebracht werden kann.

Im vergangenen Jahr fand das Ruhrorter Hafenfest Ende Juli statt. Als diese Aufnahme an der Promenade und Kirmes auf der Mühlenweide entstand, wussten die Besucher noch nicht, dass das Feuerwerk kurzfristig, wenige Stunden vor dem geplanten Start, abgesagt wurde. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Für Pavenstedt ist das Feuerwerk jedes Jahr der wichtigste Programmpunkt beim Ruhrorter Hafenfest. „Es ist der Höhepunkt schon gleich zu Beginn“, sagt er. Es wäre schade, wenn es ausfalle, weil es auch für das Image der Stadt Duisburg wichtig sei – ähnlich wie die Kölner Lichter in der Domstadt. „Zum Hafenfest kommen auch viele Geschäftsleute aus der Region, die eingeladen werden und das Feuerwerk sehen wollen.“

(jlu)