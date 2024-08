Ruhrorter Hafenfest in XXL Das größte Pyro-Spektakel am Niederrhein

Des Weiteren bietet das Hafenfest exklusive Schiffs- und Busrundfahrten sowie Schiffs-, Museums- und Kirchenbesichtigungen an. Doch der für manche Besucherinnen und Besucher des Hafenfestes unvergleichliche Höhepunkt wird erneut das Höhenfeuerwerk am Freitagabend ab 23 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Brücke sein. Rund eine halbe Stunde lang geht das musiksynchrone Feuerwerk namens „Ruhrort in Flammen“, dem man nachsagt, dass es das „größte Pyro-Spektakel am Niederrhein“ sei. Und weil es wetterbedingt in den Vorjahren oft zu Ungewissheiten über das Stattfinden oder Nichtstattfinden des Feuerwerkes gab, lautete die gestrige ultimative Botschaft des Veranstalters für dieses Ruhrorter Hafenfest: „Das Feuerwerk findet statt!“