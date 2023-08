Entsetzen bei den Ehrenamtlichen Unbekannte stehlen 39 handgestrickte Mützen

Duisburg-Ruhrort · Zum Ruhrorter Hafenfest hatte sich die ehrenamtliche Gruppe „Ruhrorter Strickguerilla“ eine besondere Aktion ausgedacht: An 39 Straßenpollern brachten sie handgestrickte Mützen im Pilz-Design an. Doch bereits 24 Stunden später waren alle davon gestohlen. Was war passiert?

21.08.2023, 13:36 Uhr

Zwei handgestrickte Mützen im Pilz-Design auf Straßenpollern vor der Schiffereibörse in Ruhrort. Foto: Ruhrorter Strickguerilla

Sie schlugen vergangene Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu: Unbekannte haben insgesamt 39 handgestrickte Mützen, die zuvor an Straßenpollern befestigt waren, entwendet. Diese waren zuvor anlässlich des Ruhrorter-Hafenfestes von der Gruppe „Ruhrorter Strickguerilla“ auf Pöllern vor der Schifferbörse angebracht worden. Die Gruppe hatte sich anlässlich des Festes eine besondere Aktion ausgedacht. Insgesamt 39 Poller im Ruhrorter Hafen wurden mit handgestrickten Mützen im Pilz-Design versehen. Dazu wurden sie einfach auf die Poller draufgesetzt – und sollten so eine besondere Atmosphäre anlässlich des Fests kreieren. Nun steht fest: Die Mützen wurden entwendet. Das schrieb der Facebook Account „Kreativquartier Veranstaltungen“ in den Sozialen Medien. Dazu veröffentlichten sie eine Traueranzeige. „Unsere 39 handgestrickten, liebevoll ‚aufgezogenen' Kugel-Pilze wurden keine 24 Stunden nach dem ‚Auspflanzen' Opfer einer unfassbar rigorosen Ausrottungsaktion.“ Weiter heißt es etwa „Wir bedauern zutiefst das Ableben der zarten Pflanzen“. Eine der handgestrickten Mützen herzustellen erfordere viel Arbeit und Zeit, wie eine der anonymen Ehrenamtllerinnen berichtet. Foto: Ruhrorter Strickguerilla Nachfrage bei einer der Ehrenamtlerinnen der Strickguerilla, die anonym bleiben möchte. „Das ist wirklich eine Katastrophe“, sagt sie. „Bei uns herrscht pures Entsetzen.“ Alle Kappen kämen aus Handarbeit der Ehrenamtler, inklusive Verzierungen dauere das Stricken gut vier Stunden, verrät die anonyme Ehrenamtlerin. „Wir wissen einfach nicht, was das soll“, sagt sie. Dass hin und wieder mal eines der gestrickten Werke verschwinde, sei normal, jedoch nicht 39 Stück an einem Abend. "Strickguerilla" auf dem Ruhrorter Kunstmarkt Duisburg "Strickguerilla" auf dem Ruhrorter Kunstmarkt Bei Facebook zeigten sich viele Menschen unter dem Post des Kreativquartiers betroffen. So schreibt etwa ein Nutzer: „Macht mich fassungslos und wütend! Bitte nicht davon entmutigen lassen“. Eine andere Nutzerin schreibt „Das macht mich echt traurig. Bitte lasst euch dadurch nicht entmutigen und macht weiter. Ich freue mich immer wenn ich eure liebevoll gestrickte Kunst bewundern kann“. Stabwechsel beim Ruhrorter Hafenfest Veranstaltung in Duisburg Stabwechsel beim Ruhrorter Hafenfest Die Gruppe sei „seit einiger Zeit im Szenebezirk Ruhrort unterwegs, das Quartier mit ‚Maschen' aufzumischen“, heißt es etwa auf der Website des Kreativquartiers Ruhrort. Die Strickguerilla verschönert mit gestrickten Mustern Objekte im öffentlichen Raum. Dazu gehören etwa „Portalhunde oder Geländeläufe“, wie es auf der Website weiter heißt. Ziel ist also die Verschönerung des Stadtteils. Die aktuelle Aktion sei eine Fortführung der Aktivitäten im Rahmen der Duisburger Akzente gewesen.

