Ambitionierte Pläne Duisburg-Ruhrort – Deutschlands erstes umweltneutrales Quartier?

Die Initiatoren des Projektes „Urban Zero Ruhrort“ haben sich einiges vorgenommen. Bis 2029 möchten sie den gesamten Stadtteil inklusive lokaler Wirtschaft umweltneutral machen. Mit an Bord sind etwa die Stadt mit ihrer Baugesellschaft Gebag und dem Duisport sowie die Firma Haniel – alle in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsunternehmen Greenzero. Dazu wurde am Freitag, 15. September, der erste Schritt getan: Die erste Lebenszyklusanalyse eines deutschen Stadtteils überhaupt wurde vorgestellt.