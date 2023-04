Ruhrorter Wahrzeichen Museumsschiff „Oscar Huber“ kehrt zurück

Das Museumsschiff „Oscar Huber“ und das Kranschiff „Fendel 147“ des Binnenschifffahrtsmuseums kehrten am Mittwoch zurück an den Anleger an der Schifferbörse in Duisburg-Ruhrort. Über die Wintermonate hatte die Meidericher Schiffswerft notwendige Instandhaltungsarbeiten an den beiden „Oldies“ durchgeführt.