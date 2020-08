Kultur in Duisburg : Das kulturelle „Plus“ für Ruhrort

Das Bild zeigt den alten Plus-Laden, als dieser im Rahmen der 37. Duisburger Akzente 2016 zum 300-jährigen Hafen-Bestehen zum Ausstellungsraum umfunktioniert wurde. Foto: Jacques

Duisburg Ein alter Supermarkt am Neumarkt soll zur Kultur-Bühne werden. Dafür gibt es Fördergeld vom Land. Gesucht werden Menschen, die Ideen einbringen wollen.

Weiterleiten Drucken Von Olaf Reifegerste

Seit dem Kulturhauptstadtjahr RUHR.2010 trägt Ruhrort die Zusatzbezeichnung Kreativquartier. In diesem Jahr jährt sich die Titelvergabe für den Binnenhafenstadtteil also zum zehnten Mal. Eine Initiative aus Künstlern und Kulturschaffenden, Intellektuellen und Stadtbürgern um Moderator Heiner Heseding bemüht sich seit Jahren mit Aktionen unterschiedlicher Art, die Aufenthaltsqualität im Stadtteil zu erhöhen und für Nachhaltigkeit zu sorgen. Der ursprünglich als Kreativkreis Ruhrort gegründete Zusammenschluss trägt heute den Namen Kreativquartier Ruhrort.

Jetzt haben Heseding und seine Mitstreiter einen strategischen Coup bei der Vergabe von Fördergeldern durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen landen können. „Das Kreativquartier hat sich um eine Förderung beworben, die von besagtem Ministerium unter dem Titel ,#heimatruhr’ ausgeschrieben wurde, und als einer von 20 ,Heimatorten’ bei über 300 Bewerbungen den Zuschlag für eine einjährige Förderung zugesagt bekommen“, schreibt Heseding auf der Facebook-Seite des Quartiers.

Unter dem Auslobungstitel „Kunst schafft neue Heimatorte im Ruhrgebiet“ fördere besagtes Ministerium nämlich nun in einer ersten Förderrunde 20 Projekte in 13 Städten der Metropole Ruhr mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Millionen Euro, teilte die zuständige Ministerin, Ina Scharrenbach, kürzlich mit. Das Projekt wird im Auftrag des Ministeriums vom „Institut für Arbeit und Technik“ (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und dem „european centre for creative economy“ (ecce) durchgeführt.

Während Bochum fünf Projekte sowie Essen und Witten je zwei Projekte gefördert bekommen, sind Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Herten, Lünen, Recklinghausen und Schwerte mit jeweils einem geförderten Projekt am Start, plus einem Gemeinschaftsprojekt in Gelsenkirchen/Herten. Das einzige Duisburger Projekt mit Zuschlag ist das aus dem Kreativquartier Ruhrort. „Das Plus am Neumarkt“ heißt es und betrifft die ehemalige, seit Jahren leerstehende Plus-Filiale am Neumarkt, Ecke Harmoniestraße. Noch früher gehörte diese Immobilie zu Karstadt. Mit dem Kulturstadtjahr, den Duisburger Akzenten und dem Kreativquartier kehrte dort zumindest temporär kulturelles Leben zurück, ob mit Theater, Ausstellungen oder der „Creative Stage“.

Losgehen mit dem Heimat-Projekt, sagt Heseding, solle es, sobald alle Genehmigungen und Bescheide vorlägen. „Für zunächst ein Jahr können wir dann den ehemaligen Supermarkt zu einer Erprobungsbühne für kreative Konzepte nutzen. Die 800 Quadratmeter große Fläche des alten Plus ermöglicht, das Kreativ- und Kulturleben in Ruhrort ganz neu zu denken. Was bisher vor allem in vielen kleinen Räumlichkeiten stattfand, findet nun einen riesigen Raum. Höhere Zuschauerzahlen sind gerade jetzt in Corona-Zeiten denkbar.