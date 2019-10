Ruhrgebietskrimi im Kollektiv : 14 Autoren schreiben einen Krimi

Duisburg Einer fängt an, die anderen schreiben die Geschichte weiter. Auf diese Weise entstand der Ruhrgebietskrimi „Schnauze“.

Krimis, die von zwei Autoren geschrieben werden, gibt es zuhauf. Gelegentlich fallen auch Autoren-Trios auf wie beispielsweise das Trio Criminale mit Hiltrud Leenders, Michael Bay und Artur Leenders, das herrliche Niederrhein-Krimis geschrieben hat (leider ist Hiltrud Leenders im vergangenen Jahr gestorben). Aber das, was jetzt bei ihrem Redaktionsbesuch Renate Habets und Werner Zapp mitbrachten, geht weit über Duos und Trios hinaus.

Nicht weniger als 14 Autoren haben den Krimi mit dem Titel „Schnauze“ geschrieben, der jetzt in der Edition Paashaas Verlag erschienen ist. Gemeinsam ist den Autoren, dass sie mit dem Verlag in Verbindung stehen und zum Teil dort schon mehrere Bücher veröffentlicht haben. Das Ganze hat etwas von einem gepflegten Gesellschaftsspiel für Schreiber: Einer fängt an, die anderen schreiben die Geschichte weiter.