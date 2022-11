Sanierung des Karl-Lehr-Brückenzugs : So werden die neuen Brücken in Duisburg eingesetzt

Der Vorschub der beiden neuen Brücken (links) am Karl-Lehr-Brückenzug hat begonnen. Das führt am Wochenende zu Beeinträchtigungen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit dem Einschwimmen der neuen Elemente für die Ruhr- und die Hafenkanalbrücke geht die Sanierung des Karl-Lehr-Brückenzugs in eine entscheidende Phase. Das beeinträchtigt in den nächsten Wochen den Verkehr.

Teile der Hohenzollernbrücke aus Köln wurden 1949 – im Tausch gegen Kohle – für eine „neue“ Brücke über die Ruhr verbaut. Daran erinnerte am Mittwoch Uwe Linsen, Vorstand der Wirtschaftsbetriebe, auf der Baustelle am Ruhrufer. Die Brücken des Karl-Lehr-Brückenzuges, eine von drei der großen Nord-Süd-Verbindungen in Duisburg, haben ihr Lebensende erreicht. Zu einem Neubau gibt es daher auch gar keine Alternative mehr. Projektleiter Arthur Brakowski geht davon aus, dass die neuen, grau gestrichenen Elemente der Hafenkanal- und der Ruhrbrücke eine Lebensdauer von 100 Jahren haben.

Die Brücken sind aus österreichischem Stahl, der vom Unternehmen Max Bögl in der Oberpfalz zu jeweils 88 Segmenten zusammengeschweißt, die dann per Schiff nach Duisburg gebracht wurden. Hier wurden sie dann zu zwei Brücken zusammengebaut, die zusammen 8050 Tonnen wiegen. Die Hafenkanalbrücke ist etwa 125 Meter lang und 34 Meter breit, die Ruhrbrücke mit 140 Metern noch etwas länger. Zunächst wird die Hafenkanalbrücke vom Ufer mit einer Geschwindigkeit von etwa fünf Millimetern pro Sekunde auf einen rund 100 Meter langen Ponton gezogen, bis sie darauf schwimmt, erklärt Brakowski. Von dort geht’s weiter bis zum Hafenkanal. Der Ponton „übernimmt“ die Brücke dann im Hafenkanal und schiebt sie seitlich an die alte Hafenkanalbrücke heran. Anschließend geht die Ruhrbrücke auf die Reise neben die alte Brücke über die Ruhr.

info Mit der Bahn ohne Ticket über die Brücke Sperrungen Fußgängerinnen und Fußgänger können während der Sperrung des Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzuges an den kommenden drei Wochenenden die Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zum Überqueren der Brücke nutzen. Sie benötigen dafür kein Ticket und können zwischen den Haltestellen „Albertstraße“ und „Vinckeweg“ gratis fahren., teilte die DVG jetzt mit.

Anschließend wird der Verkehr in einer Umfahrung über die neuen Brücken rollen, während die alten dann abgebrochen werden. Erst dann können die neuen Brückenbauwerke in ihre endgültige Position gebracht werden. Nach der Verfüllung des Kaiserhafens ist dort keine neue Brücke mehr notwendig, hier fließt der Verkehr über einen Damm. Sperrungen sind zunächst nur an Wochenenden notwendig. Einer der Hauptnutzer der Brücken ist der Verkehr mit Lkw vom und zum Hafen. Aber auch Pendler, Busse und Bahnen sorgen für eine starke Nutzung. 2025 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Das soll dann auch der Straßenbahnlinie 901 zugutekommen, die deutlich schneller unterwegs sein kann.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) liegen voll im Zeitplan, so Vorstand Uwe Linsen. Und auch die Kosten, die zuvor allerdings mehrfach hochgeschraubt werden mussten, würden nun bei den zuletzt festgelegten rund 148 Millionen Euro bleiben.