Verkehr in Duisburg Hier wird die alte Rheinbrücke in zwei Teile geschnitten

Der Rückbau der Bestandsbrücke erfolgt Stück für Stück. Projektleiter Knut Ewald hatte erst kürzlich erläutert, dass die Demontage im Prinzip so funktioniert wie der Brückenbau – nur in umgekehrter Reihenfolge. So ist das Stück in der Brückenmitte, das bei der „Brückenhochzeit“ als letztes geschlossen wird, nun das erste, das herausgetrennt wird.