Duisburger Geschichten und Geschichte : Rübenzucker förderte die Industrialisierung

Serie Duisburg Den jüdischen Forscher Edmund Oskar von Lippmann kennen nur wenige. Seine Karriere als Leiter einer Zuckerfabrik begann in Duisburg und endete mit Ausgrenzung und ungeklärtem Tod.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hatte Duisburg die stärkste industrielle Expansion erfahren. Prägend waren damals bereits Unternehmen der Stahl-, Kohle- und Chemieindustrie. Davor hatte bereits die Getreideindustrie, die König-Brauerei und die weniger beachtete Zuckerindustrie in Duisburg Fuß gefasst. Mit der wachsenden Einwohnerzahl Duisburgs stiegen die Absatzchancen der Zuckerbranche. Das einstige Luxusgut wurde in breiten Bevölkerungskreisen zum beliebten Konsumartikel.

Im Jahr 1864 fusionierten die Duisburger Zuckerfabrikanten vom Rath und Carstanjen zum „Rheinischen Aktien-Verein für Zuckerfabrikation“. Im Jahr 1880 suchte die Duisburger Zuckerraffinerie einen Direktor. Der Kandidat Edmund Oskar von Lippmann (1857-1940) war Sohn eines Zuckerfabrikanten und konnte exzellente Zeugnisse vorweisen. Er hatte Chemie am Polytechnikum (ETH) Zürich und an der Universität Heidelberg studiert, hatte unter der Ägide des berühmten Chemikers Robert Bunsen promoviert und war somit die ideale Besetzung für den Direktorenposten. Neben seiner Leitungsaufgabe als Zuckertechnologe widmete er sich der Wissenschaft. Lippmann wechselte nach drei Jahren nach Halle und baute dort die größte Zuckerfabrik in Deutschland auf. Er publizierte weiter und fand in Fachkreisen große Anerkennung.

Fusion Es gab vier Zuckerraffinieren in Duisburg. Die Brüder vom Rath ließen sich 1834 in Köln nieder. 1864 fusionierten sie zum „Rheinischen Aktien Verein für Zuckerfabrikanten. Später wurden die Unternehmen Zug um Zug von „Pfeifer & Langen“ (Heute: Kölner Zucker und Diamant Zucker) übernommen.

Seine Veröffentlichung über Franz Carl Achard zeigt den Naturforscher als Wegbereiter der preußischen „Rübenzuckerfabrikation. Mit der Zuckerrübe als Alternative sorgte er mit dafür, dass Sklavenarbeit auf den Zuckerrohrplantagen in Übersee hinfällig wurde. Neben der Chemie und Verfahrenstechnik beschäftigte sich Lippmann mit der Kulturgeschichte des Zuckers. Die Geschichte der Rübe als Kulturpflanze gehört zu seinen bekanntesten Büchern. Die Strategie, mit Hilfe innovativer chemischer und agrarindustrieller Fertigungsweisen sich weniger abhängig von Einfuhren abhängig zu machen, hatte Deutschlands Aufstieg zur starken Wirtschaftsnation befördert. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurden von Lippmann hohe Ehrungen zuteil. Doch 1935 musste er die Lehrberechtigung an der Universität Halle (Saale) wegen seiner jüdischen Vorfahren abgeben. Kein Einzelfall in der Zeit der NS-Diktatur: Die Massenentlassungen jüdischer Wissenschaftler aus dem Universitätsbetrieb waren in der NS-Zeit traurige Normalität. Die negativen Auswirkungen des „Brain Drain“ auf die deutsche Forschung hatte Langzeitfolgen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland weitgehend ausgeblendet wurden. Die Flucht ins Exil gelang dem 83-jährigen Prof. Lippmann nicht mehr.