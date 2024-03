RP-Ballettscouts Ist das überhaupt noch Tanz?

Serie | Duisburg · Einigen Scouts fiel es gleich im Anschluss an die Duisburger Premiere von „True Crime“ ziemlich schwer, ihre Meinung über den Ballettabend in Worte zu fassen. Und selten gingen die Bewertungen so weit auseinander wie diesmal. Klassisches, schönes Ballett – oder genau das Gegenteil?

24.03.2024 , 10:56 Uhr

Die Meinungen der RP-Balletscouts gingen bei „True Crime“ weit auseinander. Foto: Daniel Senzek