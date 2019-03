Romeo und Julia im Stadttheater: Drei Romeos und drei Julias voller Liebe

Duisburg Mit Shakespeares Liebestragödie wurden im gut besuchten Stadttheater die Duisburger Akzente eröffnet. Ein fulminanter Auftakt!

Dabei konnte man im Vorhinein durchaus skeptisch sein, ob eine Pointe der Inszenierung wirklich funktioniert: Kevin Barz verdreifachte die Titelhelden: Auf der Bühne standen drei männliche und weibliche Romeos und drei weibliche und männliche Julias. Sie traten nicht hintereinander, sondern stets gemeinsam auf und sprachen ihren Text (in der Übersetzung von Thomas Brasch) im Chor. Die Liebe ist mehr als die glückliche Verbindung von Mann und Frau, sondern hat ihren absoluten Wert auch in anderen Konstellationen. Kevin Barz zeigt das in seiner Inszenierung deutlich, aber keineswegs aufdringlich.

Kevin Barz war einst Mitglied im Schauspieljugendclub. Vom Duisburger Intendanten Michael Steindl wurde er ermuntert, die „Seiten zu wechseln“. Barz studierte Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte zunächst in Bochum, dann Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und schließlich Regie an der Otto Falckenberg Schule in München. Für das Foyer III des Duisburger Theaters inszenierte er bereits „Fräulein Else“, „Iphigenie auf Tauris“ und „Endspiel“.

Shakespeare-Festival in Neuss : „Romeo und Julia“ in einer Inszenierung voller Gegensätze

Weitere „Romeo und Julia“-Aufführungen am 21. März, am 21. April, am 15. und 16. Mai sowie am 12. und 13. Juli. Karteninformationen im Internet unter www.theater-duisburg.de oder an der Theaterkasse, Telefon 0203 28362100.