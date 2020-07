Zusammenstoß beim Spurwechsel : Rollerfahrer bei Unfall in Duisburg lebensgefährlich verletzt

Rollerfahrer bei Unfall in Duisburg lebensgefährlich verletzt

Duisburg Ein Rollerfahrer ist bei einem schlimmen Verkehrsunfall am Donnerstag in Duisburg schwer verletzt worden. Der 75-Jährige kam nach einem Zusammenstoß mit einem Auto mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr musste die Duisburger Polizei wegen eines Unfalls die Eisenbahnstraße im Stadtteil Ruhrort in beide Richtungen für etwa eine Stunde sperren: In Höhe des Friedhofs waren ein Roller und ein Auto zusammengestoßen.