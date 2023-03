Rockermord-Prozess in Duisburg „Da werde ich eher in Gladbach sterben“

Ruhig war es in den vergangenen Wochen in Saal 157 des Duisburger Landgerichts. Nach mehreren Freisprüchen sind nur noch zwei Angeklagte übrig. Auch das Öffentlichkeitsinteresse und Polizei-Aufgebot hielt sich in Grenzen. Anders am Mittwoch. Das lag vor allem an einem Mann: dem 43-jährigen Kronzeugen aus Mönchengladbach. Er war erneut als Zeuge geladen, um zumindest schriftlich Fragen der Verteidigung zu beantworten.