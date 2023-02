Rocker-Prozess in Duisburg „Wir hätten Ramin Y. haben können, bevor er geflüchtet ist“

Eigentlich wollten sie ja Ramin Y. haben, den mächtigen Rocker-Boss aus Mönchengladbach, das war der Plan. „Wir wollten einen Haftbefehle gegen ihn“, sagt der Ermittler. Aber der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach, der habe ja der Verdacht nicht gereicht. Also ließen sie ihn laufen. Y. floh in den Iran und soll nun, so berichtet es das ARD-Magazin Kontraste, mit den Revolutionsgarden zusammenarbeiten.