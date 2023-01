Hells-Angels-Prozess in Duisburg Der Mordermittler gegen den Rocker-Anwalt

Duisburg/Mönchengladbach/Oberhausen · Mehrere Polizisten sagten am Mittwoch im Duisburger Stückelmord-Prozess aus. Dabei ging es um komplizierte Handydaten und eine verdeckte Operation gegen den Gladbacher Hells-Angels-Boss Ramin Y. Am Ende trat der Leiter der Mordkommission in den Zeugenstand – und wurde laut.

18.01.2023, 17:45 Uhr

Mehrere Angeklagte bei Prozessbeginn. Foto: Christoph Reichwein (crei)