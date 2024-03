Landgericht Duisburg Rocker-Prozess im Fall Kai M. könnte bis Sommer dauern

Duisburg · Bald ist der Auftakt nun zwei Jahre her: Der Rocker-Prozess, der den Stückelmord an Hells Angel Kai M. klären soll, geht am Landgericht Duisburg weiter. Noch immer werden Zeugen der Verteidigung vernommen – die können sich jedoch nur an wenig erinnern.

06.03.2024 , 18:26 Uhr

Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsmaßnahmen statt (Bild von 2022). Foto: Christoph Reichwein (crei)