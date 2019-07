Konzertreihe in Duisburg : Euro Rock spürt schon den Brexit

Duisburg Beim internationalen Jugend-Projekt in Duisburg fehlt wieder einmal Großbritannien.

Vor 26 Jahren hat Duisburgs Gitarrenlehrer der Nation, Peter Bursch, einer der schönsten internationalen Jugendprojekt überhaupt initiiert: den Euro Rock. Dabei treffen sich junge Rockbands aus verschiedenen europäischen Ländern für zehn Tage in Duisburg, um gemeinsam zu proben und an unterschiedlichen Locations aufzutreten. Das Besondere dabei ist, dass sich die Ursprungsformationen der Bands auflösen, um sich zu neuen länderübergreifenden europäischen Bands zu formieren. Was 1993 als Experiment begann, ist in Duisburg zu einer ununterbrochenen Tradition geworden. Aus dem Euro-Rock-Projekt ging nicht nur gute und oftmals überraschende Musik hervor, es ergaben sich auch viele internationale Freundschaften. „Euro Rock hat sogar schon zu Beziehungen geführt“, verriet am Dienstag beim Pressegespräch Peter Bursch.