Robin Wagner ist wieder in Mexiko „Es waren fünf Tage, die ich niemals vergessen werde“

Auf Robin Wagner wartet ein Abenteuer: Weihnachten hat der 30-Jährige noch im heimischen Duisburg-Rheinhausen gefeiert, doch schon einen Tag später hob am Amsterdamer Flughafen der Flieger mit dem Niederrheiner an Bord ab – und landete zwölf Stunden später in Mexiko. Dort besucht Wagner über den Jahreswechsel seine Gastfamilie, in der er vor vier Jahren beim Weltjugendtag (WJT) gewohnt hat.