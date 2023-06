Stahlaktionstag bei Thyssenkrupp Kein Herz aus Stahl für Robert Habeck

Zurzeit emittiert Thyssenkrupp am Standort Duisburg rund 20 Millionen Tonnen CO 2 im Jahr. Das entspricht 2,5 Prozent aller CO 2 -Emissionen in Deutschland. Bis 2030 sollen es sechs Millionen Tonnen, also rund 30 Prozent weniger sein. 2045 soll es dann nur noch „grün“ produzierten Stahl bei Thyssenkrupp in Duisburg geben.