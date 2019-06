Soziokulturelles Zentrum : Stapeltor 6 wartet auf den Startschuss

Duisburg Das Bündnis lud vor dem Ratsbeschluss für ein neues soziokulturelles Zentrum zu einer Begehung ein.

Als vor 32 Jahren mit dem Zentrum Eschhaus an der Niederstraße der bundesweit bekannte Tempel der alternativen Szene in Duisburg dem Abrissbagger weichen musste, da konnte noch niemand ahnen, dass nur wenige 100 Meter davon entfernt ein neues soziokulturelles Zentrum entstehen könnte. „Stapeltor 6“ lautet der markante Name des Gebäudes der ehemaligen Textil-Großhandlung Decher, in dem eine junge Duisburger Kultur-Szene eine neue Heimat finden könnte. Vorausgesetzt, in der am 1. Juli stattfindenden Ratssitzung findet das Konzept die Zustimmung der Politiker. Wenn denn bis dahin eine aussagekräftige Ratsvorlage zur Abstimmung vorliegt.