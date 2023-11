Brandstiftung im Landschaftspark Rinder verbrennen auf Duisburger Hof – Polizei fahndet nach jungem Mann

Am 18. September ist ein Rinderstall am Ingenhammshof im Landschaftspark Duisburg abgebrannt. Zwei Rinder sind dabei gestorben. Nun sucht die Polizei mit Überwachungsaufnahmen nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Der Mann soll gegen 4.40 Uhr ein Feuer in der Scheune des Lehr- und Lernbauernhofs gelegt haben.