Stahlproduktion in Duisburg Thyssenkrupp vergibt Milliardenauftrag für Direktreduktionsanlage an SMS

Auch der Energiekonzern Steag plant in unmittelbarer Nähe in Duisburg-Walsum einen Elektrolyseur zur Wasserstoffproduktion. Thyssenkrupp will am kommenden Mittwoch in Duisburg im Beisein von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Konzernchefin Martina Merz weitere Details bekannt geben.