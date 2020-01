In englischer Sprache : Sensationelles Uni-Theater mit großer Liebe

Duisburg Das englischsprachige Uni-Theater „DUET“ zeigte jetzt das Stück „Big Love“. Der antike Stoff wirkt erschreckend aktuell.

Der antike Stoff in dem Stück wirkt erschreckend aktuell: Da fliehen 50 junge Frauen vor einer Zwangsheirat mit 50 Bräutigamen, die glauben, sich ihre Frauen einfach „nehmen“ zu dürfen. Die griechischen Frauen suchen Asyl in einer italienischen Villa, doch deren reicher Besitzer weigert sich, den Frauen Schutz zu gewähren, als die 50 Bräutigame, die inzwischen militante Amerikaner geworden sind, auftauchen und „ihr Recht“ einfordern. Wer dabei an Flüchtlinge aus Kriegsgebieten denkt, die in reichen Ländern Zuflucht finden wollen, ist wohl auf der richtigen Spur.