Richtfest an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl „Das neue Straßenverkehrsamt wird ein modernes Verwaltungsgebäude“

Der Neubau soll Ende September 2023 fertiggestellt sein und an die Stadt Duisburg übergeben werden. Dann beginnt die Inneneinrichtung, damit künftig rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes sowie Auszubildende aus den Bereichen Zulassungsbehörde, Personen- und Güterverkehr und Fahrerlaubnisbehörde am neuen Standort an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl arbeiten können.