Der Barbier von Sevilla Musikalische Meisterkomödie kommt nach Duisburg

Duisburg · Am morgigen Donnerstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr, übernimmt die Deutsche Oper am Rhein ihre aktuelle Produktion von „Il barbiere di Siviglia" (“Der Barbier von Sevilla", komponiert mit gerade einmal 23 Jahren) von Gioacchino Rossini in ihr hiesiges Haus. Warum Rossinis Meisterwerk in Duisburg zur „eigentlichen“ Premiere wird.

19.12.2023 , 11:38 Uhr

Bildgewaltig: Szenenfoto aus der Aufführung. Foto: DOR/Monika Rittershaus

Die erste Aufführungs-Serie in Düsseldorf lief noch mit Corona-Beschränkungen, so dass die Duisburger Übernahmepremiere jetzt zur „eigentlichen" Premiere wird. Rossinis Meisterwerk beruht auf dem ersten Teil der Figaro-Trilogie von Augustin-Caron de Beaumarchais (aus dem zweiten Teil wurde schon drei Jahrzehnte zuvor die noch bekanntere Oper „Le nozze di Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart). Kurz zur Handlung: Die junge Rosina will heiraten. Die beiden Anwärter sind Don Bartolo, ihr Vormund, der auf ihr Erbe schielt, und der Graf Almaviva, der zwar nicht von schlechten Eltern ist, aber die Braut ebenso wenig kennt wie sie ihn. Als Bartolo wittert, dass ein Rivale aufgetaucht ist, versucht er die Heirat zu beschleunigen und den Gegenbräutigam bei Rosina zu verleumden. Dieser will nichts weniger, als dass Rosina in echter Liebe zu ihm brennt. Gut, dass er bei dieser Mission auf die Unterstützung des umtriebigen Barbiers Figaro zählen kann. Das Spiel der Verkleidungen und Identitäten kann beginnen. Letztlich gewinnen Macht und Geld. Satte Situationskomik, brillante Bravourarien und furiose Finali – in nur drei Wochen soll Rossini den „Barbier" aufs Papier geworfen haben. Der junge Regisseur Maurice Lenhard erzählt das hier vor dem Hintergrund einerseits der Commedia dell'arte und andererseits des heutigen Hochzeitswahns und "Geld oder Liebe", oder wie es die Rheinoper selbst ausdrückt „als kapriziös-opulenten Dauerlauf zur Traumhochzeit". Freuen darf man sich insbesondere auf die Mezzosopranistin Kimberley Boettger-Soller bei ihrem mit Spannung erwarteten Rollendebüt als gewitzte Rosina und Antonino Fogliani, Erster Gastdirigent der Rheinoper und Rossini-Spezialist, am Pult der Duisburger Philharmoniker. Es gibt noch Karten für die Premiere, am einfachsten unter www.theater-duisburg.de im Netz.

(hod)