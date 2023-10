Rheinlandtaler des LVR Ehrung für das Zentrum Kiebitz in Marxloh

Mit dem Rheinlandtaler ehrt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seit 1976 Menschen und Initiativen, die sich in besonderer Weise um die kulturelle Entwicklung des Rheinlands verdient gemacht haben. Seit 2020 wird die undotierte Auszeichnung in zwei Preiskategorien vergeben, nämlich in den Bereichen „Gesellschaft“ und „Kultur“. In der Kategorie „Gesellschaft“ ging der Preis in diesem Jahr an das Internationale Jugend- und Kulturzentrum Kiebitz in Marxloh. Kiebitz-Geschäftsführerin Müjgan Bayur nahm die Ehrung vor wenigen Tagen in einer Feierstunde im Duisburger Rathaus entgegen.