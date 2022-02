Lkw-Verkehr : Vorbehalte und Diskussionsbedarf in Sachen Osttangente bei der Rheinhauser SPD

Rheinhausen Die Verlängerung der Osttangente von Logport I zur A 40 in Homberg entlang des Rheindeichs bleibt umstritten. Bei der SPD scheint es zwischen der Partei und der Fraktion in der Bezirksvertretung Rheinhausen unterschiedliche Auffassungen zu geben.

In der jüngsten Vorstandssitzung des Ortsvereins Rheinhausen-Mitte sei jedoch deutlich geworden, dass auch an der Parteibasis „erheblicher Informations- und Diskussionsbedarf“ bestehe, teilte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Dirk Smaczny jetzt mit.

Die Machbarkeitsstudie sei auch in Auftrag gegeben worden, weil sich in der Vergangenheit zu Recht Bürgerinnen und Bürger über den Lkw-Verkehr und seine Auswirkungen in Rheinhausen beschwert hätten. „Und dieser Verkehr wird nach allen Prognosen auch noch zunehmen, so Smaczny.