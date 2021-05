„Distanzloses Verhalten der Anwohner“ : Post stellt aus Angst vor Corona in Duisburger Sackgasse keine Briefe zu

Post stellt aus Angst vor Corona in Duisburger Sackgasse keine Briefe zu

Die Deutsche Post fährt bestimmte Adressen in Duisburg nicht mehr an Foto: dpa/Sven Hoppe

Duisburg Die Post verzichtet in einer Sackgasse im Duisburger Stadtteil Rheinhausen auf die Zustellung von Briefen und Paketen. Der Grund: Die Postmitarbeiter weigern sich aus Angst vor Corona auszusteigen. Zuvor war es vor Ort zu „verbal agressiv aufgeladenen“ Situationen gekommen.

Aus Sorge vor Corona-Infektionen stellt die Deutsche Post seit Wochen in einer Sackgasse in einem Duisburger Viertel keine Sendungen mehr in die Hausbriefkästen zu. Die Situation für Zusteller sei durch distanzloses Verhalten vieler Anwohner, die zumeist auch keine Masken trügen, nicht mehr tolerabel gewesen, sagte die Sprecherin der Deutschen Post, Britta Töllner, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.