Kurz vor dem Abriss Duisburger Rheinbrücke leuchtet als „größter Weihnachtsbaum Deutschlands“

Kurz vor dem Abriss bekommt die alte A40-Rheinbrücke in Duisburg eine weihnachtliche Verkleidung – Lichterketten wurden angebracht, welche aus der Ferne wie ein Weihnachtsbaum wirken. Mit einer Höhe von 50 Metern wäre dies der größte „Weihnachtsbaum“ in ganz Deutschland. Am Donnerstagabend leuchteten die Lichter erstmals an der alten A40-Brücke.