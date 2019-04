Ausstellung im Schifffahrtsmuseum : Die Kunst von der Verwirrung der Sinne

Duisburg Konstantin Weber zeigt im Ruhrorter Binnenschifffahrtsmuseum Rheinbilder von gegenständlich bis abstrakt. Die Schau wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet.

Es ist seine letzte Ausstellung, die Bernhard Weber als Leiter des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt mit der am Sonntag beginnenden Sonderausstellung „Wasserfarben – Rheinbilder von Konstantin Weber“ verantwortet. Am 30. April endet seine berufliche Laufbahn. Ob dieser für den äußerst kreativen Kopf und erfolgreichen Museumsleiter, der erst im Haniel-Museum war und seit 2011 an dieser Stelle wirkt, tatsächlich eintritt, bleibt bei ihm abzuwarten, hat er doch ungemein viele Interessen, Aufgaben und Ehrenämter.

Konstantin Weber hat nicht zufällig den gleichen Nachnamen wie Dr. Bernhard Weber, sondern er ist dessen älterer Bruder. Konstantin ist 1949 in Freiburg geboren und Absolvent der Kunstakademie Karlsruhe. Seit 1974 arbeitet er als freischaffender Maler mit dem Lebensmittelpunkt am Oberrhein zwischen Freiburg und Basel. Seit 1986 wohnt er in Efringen-Kirchen, und sein Atelier hat er in Lörrach-Brombach. Seit Jahrzehnten schon beschäftigt ihn das Element Wasser, das er mit dem zweiadrigen Rhein quasi vor der Haustür findet, in seinen vielen Erscheinungsformen: ob als Wildbach oder reißender Strom, ob bei Hochwasser oder als stille spiegelnde Fläche. „Es ist das sinnliche Erlebnis dieses Naturwunders, welches den Künstler zur malerischen Gestaltung drängt“, heißt es auf der Einladungskarte zur Vernissage am Sonntag um 11 Uhr. Und weiter: „Die Malerei von Konstantin Weber ist zunächst sorgsam abbildend, geht aber auch im Sinne einer subjektiv-expressiven Ausdeutung bis an die Grenze von Erkennbarkeit.“ Mit anderen Worten: seine Malerei ist einerseits ganz dem Gegenstand verhaftet, anderseits überschreitet er gerne die Grenze des sofort Erkennbaren bis hin zur Abstraktion.