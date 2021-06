17-Jährige nahe Duisburg gestorben : Zwei Jugendliche nach Badeunfall im Rhein vermisst – „Chancen gehen gegen Null“

Duisburg/Rheinberg Eine 17-Jährige ist nach einem Badeunfall im Rhein bei Duisburg gestorben, zwei weitere Mädchen werden auch am Donnerstag noch vermisst. Die Polizei ist weiter vor Ort im Einsatz, doch die Hoffnung schwindet.

Nach dem Badeunfall am Rhein bei Duisburg sind auch am Donnerstagmorgen noch zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren vermisst. Ein 17-jähriges Mädchen war noch am Mittwochabend aus dem Wasser gezogen worden. Sie starb jedoch nach einer Reanimation im Krankenhaus.