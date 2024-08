DLRG warnt vor dem Baden im Rhein „Die Leute wollen sich nicht mehr reglementieren lassen“

Martin Flasbarth gerät schon mal in Rage, wenn Menschen leichtsinnig sind und in Seen und Flüssen baden, obwohl es verboten ist. Denn der 65-jährige Bezirksleiter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Duisburg und seine Truppe sind in diesen Tagen in ständiger Alarmbereitschaft – sie rücken aus, wenn wieder einmal „Person im Wasser“ gemeldet wird.