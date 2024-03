Restroom Singers Polizei-Chor zeigt die volle Bandbreite beim „Teatime“-Konzert

Geburtstag wurde gefeiert – Die Restroom-Singers sind 35 Jahre alt und aus dem musikalischen Chorleben in Duisburg nicht mehr wegzudenken. Das Vokal-Ensemble der Polizei Duisburg hatte zur „Teatime“ ins Evangelische Gemeindezentrum in Duisburg-Meiderich eingeladen und tags zuvor auch noch in die Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn. Viele Zuhörer waren gekommen, um sich wieder einmal gut unterhalten zu lassen.