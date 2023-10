Gastronomie Wo man in Duisburg lecker Gans essen kann

Auch bei Frank Schwarz gibt es wie in den vergangenen Jahren wieder die „Gans To Go“ — rund um Weihnachten liefert das Duisburger Cateringunternehmen die Gans bis an die Haustür. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag sogar noch bis 18 Uhr, am zweiten bis 14 Uhr. Eine ganze Gans kostet 239,90 Euro und eine Gänsekeule 45 Euro. Empfohlen wird eine Bestellung zwei Wochen im Voraus.