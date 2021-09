Gericht verhängt lange Haftstrafe : Duisburger Rentner wollte seine Familie in die Luft jagen

Duisburg Aus Hass, und weil er seine Ruhe haben wollte, plante ein 71-jähriger Duisburger eine Sprengstoffexplosion. Der Mordversuch wurde knapp vereitelt, ins Gefängnis muss der Mann dennoch.

Ein 71-jähriger Rentner aus Wanheim-Angerhausen muss wegen dreifachen versuchten Mordes für elfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Das entschied das Landgericht Duisburg am Dienstag. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im März 2021 das Haus seiner Familie in die Luft sprengen und seine darin schlafende Frau, den gemeinsamen Sohn und seinen Schwager töten wollte Kostenpflichtiger Inhalt (wir berichteten). Hierzu hatte der Rentner in der Küche ein Ventil am Gasherd blockiert. Als die Ehefrau am Morgen die Manipulation bemerkte, stand laut eines Sachverständigen die Explosion kurz bevor.