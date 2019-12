Neuer Roman von Renate Habets : Judith muss sich selber finden

Duisburg „Nur ein Leben“ heißt der neue, überaus gelungene Roman der Duisburger Schriftstellerin Renate Habets, der den nicht immer geradlinig verlaufenden Lebensweg einer Frau aus einer Pfarrersfamilie nachzeichnet.

Im Mittelpunkt steht Judith, Tochter einer vielköpfigen Familie, deren selbstverständliches Oberhaupt ein evangelischer Pfarrer ist. Auch bei ihm verläuft der Lebensweg nicht so harmonisch, wie man es bei einem Kirchenmann eigentlich erwarten sollte. Die Frau, in die er sich verliebt, ist katholisch, was vor 100 Jahren ein Riesenproblem für die Familienplanung ist. Noch schlimmer sind die politischen Umstände, in denen sich die Familie wiederfindet. Die Abneigung des Pfarrers gegen die Nazis, seine Unterstützung von Menschen, die das Regime kritisieren, führt zu Konsequenzen. Der Pfarrer kommt ins Lager, seine Frau muss die Familie allein durchbringen.