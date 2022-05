Steuern, Drogen, Schwarzarbeit : Rekord – Hauptzollamt Duisburg nimmt 2021 mehr als sechs Milliarden ein

Duisburg Das ist ein neuer Rekord: Erstmalig stiegen die Einnahmen des Hauptzollamts Duisburg auf über sechs Milliarden Euro. Die Zöllner beschlagnahmten 2021 rund 100 Kilo Drogen – unter anderem auch Ecstasy und Amphetamin.

(mtm) Stephanie Imhof ist seit Oktober Leiterin des Hauptzollamtes (HZA) Duisburg mit aktuell 811 Beschäftigten und 128 jungen Menschen in der Ausbildung oder im Dualen Studium . Ihre erste Bilanz für das Jahr 2021 fällt positiv aus – mit einem Rekord bei den Einnnahmen.

Sitz Das HZA hat seinen Sitz an der Köhnenstraße 5 - 11 in der Duisburger Innenstadt. Dazu gehören die Zollämter Emmerich, Essen, Mülheim und Straelen-Autobahn.

Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn

Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn : Gewerbepark Neukirchen-Nord startet durch

Warum der Staat bald eine Billion Euro an Steuern einstreicht – trotz des Ukraine-Kriegs

Neue Steuerschätzung : Warum der Staat bald eine Billion Euro an Steuern einstreicht – trotz des Ukraine-Kriegs

Schwarzarbeit Im Jahr 2021 prüften die Beamtinnen über 1000 Arbeitgeber. Zudem führten die Einsatzkräfte Schwerpunktprüfungen zum Beispiel im Bereich der Gebäudereinigung, des Wach- und Sicherheitsgewerbes oder im Baugewerbe durch. Bei den Prüfungen liegen die Schwerpunkte auch im Bereich illegale Ausländerbeschäftigung, Sozialleistungsbetrug und die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns. So leiteten die Zöllner im Jahr 2021 insgesamt 4971 Ermittlungsverfahren ein, im Einzelnen waren es 3706 Strafverfahren und 1265 Bußgeldverfahren. Sie stellten dabei eine Schadenssumme von rund 24,8 Millionen Euro fest. Durch die Ermittlungsarbeit wurden durch die Gerichte Geldstrafen in Höhe von über einer Million Euro und Freiheitsstrafen von insgesamt 679 Monaten (56 Jahre und 5 Monate) verhängt. Die Bußgelder bei Ordnungswidrigkeiten beliefen sich im Jahr 2021 auf 732.105 Euro.

Kontrollen Die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten sind am Flughafen Weeze, auf den Autobahnen und in Zügen im Einsatz. Sie sind im Rahmen der Steueraufsicht unterwegs und verhindern die Einfuhr von verbotenen Waren (zum Beispiel Waffen und Rauschgift). Die Einsatzkräfte stellten 2021 knapp 100 Kilogramm Rauschgift sicher: 13 Kilo Crystal Meth,- 8,1 Kilogramm Kokain und Heroin, 41,2 Kilogramm Amphetamin,- 66.500 Ecstasy-Tabletten (entspricht einer Menge von rund 22 Kilogramm) und- 15,3 Kilogramm Marihuana. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Sicherstellungsmenge an unversteuerten Zigaretten auf 9,7 Millionen enorm angestiegen. Im Jahr 2020 stellten die Zöllner nur rund eine Million unversteuerte Zigaretten sicher. 2021 kamen noch knapp 340 Kilogramm unversteuerter Tabak dazu..