Zwei Schülerinnen im Krankenhaus : Reizgas an Gesamtschule in Duisburg versprüht - zwölf Verletzte

Zwei Schülerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Ein bislang unbekannter Schüler hat am Donnerstagmorgen Reizgas an der Gesamtschule Globus am Dellplatz versprüht. Mehrere Jugendliche klagten über Atemwegreizungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

An der Duisburger Gesamtschule Globus am Dellplatz sind am Donnerstag zwölf Menschen durch Reizgas verletzt worden. Zwei von ihnen (14 und 15 Jahre alt) kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zehn Jugendliche gaben an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Ein 19-jähriger Schüler steht im Verdacht, das Gas im Gebäude versprüht zu haben. Vermutlich handelte es sich um Pfefferspray. Noch ist die Beweislage allerdings dünn. „Wir müssen erst mit allen Beteiligten sprechen und sehen, ob sich der Verdacht erhärtet“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Wie und warum das Reizgas versprüht wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(atrie)