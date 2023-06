Ausstellung in Duisburg Altmeisterlicher Künstler für den Frieden

Seine Postkarte mit dem eine große blutige Träne weinenden Soldaten ist millionenfach und weltweit seit vielen Jahren unterwegs. Reiner Langer, 1955 in Duisburg geboren und nun in Dinslaken heimisch, gehört als sogenannter Fluxus-Künstler zu den Multitalenten, die in der Kunstszene seit Jahrzehnten unterwegs sind. Langer hat mehr als 1000 Ausstellungen gestaltet, ist Mitglied in mehreren Künstlerverbänden. Er ist um die halbe Welt gereist, lebte einige Jahre in Indien, hat an verschiedenen Unis gelehrt, einst sogar an einer Uni in Moskau. Mit „Beuys und Co.“ konnte er als junger Student nichts anfangen. Ihn interessierte vor allem die Kunst der Alten Meister. Deshalb, so erzählte er nun im Pressegespräch, habe er beim ungarischen Künstler und Professor Lajos Sebök studiert, der die entsprechenden Techniken lehrte. In der neuen Ausstellung der Cubus-Kunsthalle kann man nun Reiner Langer und sein Werk kennenlernen. Man sollte diese Chance nutzen!