Bauarbeiten an Strecke Bahnverkehr rund um Knotenpunkt Duisburg eingeschränkt

Auch der RE3 (Düsseldorf-Hamm) wird umgeleitet und hält nicht in Oberhausen und Essen-Altenessen. Auf den Linien RE44 (Moers-Bottrop), RB35 (Mönchengladbach-Gelsenkirchen) und RB32 (Duisburg-Dortmund) enden die Züge vorzeitig in Duisburg und Oberhausen. Reisende müssen auf andere Züge oder Ersatzbusse umsteigen. Der Baustellen-Fahrplan gilt zunächst bis zum 31. März. In den kommenden Wochen will die Bahn über die nächsten Baumaßnahmen informieren, die auch zu Ausfällen auf der hochfrequentierten Strecke Duisburg-Essen führen werden.