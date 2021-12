14-stöckiges Hochhaus in Planung : „Reduzierter Neubau“ für die Verwaltung als kostengünstige Variante

Aus den Plänen für das „Duo“ wurde nichts. Der Investor machte bereits 2019 einen Rückzieher. Foto: Hoff und Partner

Duisburg Manchmal ist Immobilieneigentum günstiger als die Miete. Das gilt auch für das neue Verwaltungsgebäude der Stadt. Ein „reduzierter Neubau“ ist sinnvoller als der Ist-Zustand, aber auch wirtschaftlicher als eine große Lösung.

Nach einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie sollen die Pläne für ein neues Verwaltungsgebäude der Stadt in der City nun konkretisiert werden. Wir stellen die Eckpunkte vor, die nun bereits feststehen und mit denen sich die politischen Gremien in ihren nächsten Sitzungen im Januar befassen werden.

Die Stadt würde damit gleich mehrfach zum Gewinner: Inzwischen liegt das Grundstück an der Steinschen Gasse in der Altstadt, vis à vis zum Sonnenwall und dem Hansator, schon seit Jahrzehnten brach und wurde zwischenzeitlich allenfalls als Schotterparkplatz genutzt. Immer wieder scheiterten in der Vergangenheit Versuche, private Investoren anzulocken. Sowohl das „Marientor Carrée“ mit einem Gesundheitszentrum als Schwerpunkt als auch das „Duo“ mit einem Mix aus Dienstleistung, Wohnen und kleinteiliger Gastronomie ließen sich dort nicht verwirklichen. Auch die Pläne für eine neue Zentrale der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag wurden wieder verworfen.

INFO 2026 könnte der Neubau fertig sein Bauzeit Sie wird auf rund 48 Monate veranschlagt. Bei einem Baubeginn im Jahr 2023 könnte das neue Verwaltungsgebäude also 2026 fertig sein. Planung Dafür soll es noch eine neue Machbarkeitsstudie geben. Erst dann wird auch weiter konkretisiert, welche Ämter und Verwaltungsreinrichtungen in dem Neubau angesiedelt werden sollen.

Neben den nicht vorhandenen Vermarktungschancen spricht vor allem für einen zentralen städtischen Verwaltungsbau, dass aktuell an rund 30 Standorten der Verwaltung Bedienstete beschäftigt sind, aber lediglich acht Standorte überhaupt im Eigentum der Stadt sind – 22 Standorte sind angemietet. Sie sind zum Teil alles andere als modern, und die weit verstreuten Standorte lassen ein effizientes Zusammenarbeiten schwierig erscheinen.

Deshalb gab es eine Machbarkeitsstudie, die drei Varianten unter die Lupe nahm. Variante war dabei der Ist-Zustand, Variante 1 eine „große Lösung“ mit einer Zentralisierung ausgewählter Objekte in einem Neubau, wobei die Kriterien Bürgernähe im Stadtraum sowie Funktionalität und Eignung entscheidende Rollen spielten. Am Ende wurde aber Variante 2 empfohlen. Sie geht ebenfalls von einem Neubau aus, hier soll aber eine Zentralisierung in einem Neubau in deutlich verringertem Umfang erfolgen. Die Konsequenz: Das Gebäude wird kleiner und demzufolge deutlich kostengünstiger. Beide Neubau-Varianten sind wirtschaftlich sinnvoller als ein „Weiter so“. Im Übrigen geht die Verwaltung inzwischen von einem um 30 Prozent verringertem Flächenbedarf aus. Die Zunahme mobilen Arbeitens und von Tätigkeiten im Homeoffice wird zwar nach Beendigung der Pandemie wieder rückläufig, aber auch künftig eine entscheidende Rolle spielen.

Vor diesem Hintergrund und zu erwartenden steigenden Mieten würde sich bei beiden Varianten eine künftige geringere Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von 1,8 Millionen Euro pro Jahr aus Anmietungen führen. Der gerade fertig gestellte Rahmenplan „Altstadt-Süd“ des Büros Pesch Partner Architekten Stadtplaner und Junker + Kruse zeigt nach Angaben der Verwaltung auf, dass die zentrale Lage der Altstadt grundsätzlich für öffentliche Einrichtungen „sehr interessant“ sei. So seien bereits heute einige wichtige öffentliche Einrichtungen in der Altstadt oder unmittelbar benachbart ansässig. Unter anderem befinden sich ja auch das Rathaus am Burgplatz und das Bezirksamt Mitte am Sonnenwall in fußläufiger Nähe.

Schon jetzt wird dabei auch an das Umfeld gedacht. So soll im Übergang zur Fußgängerzone ein kleiner Platz geschaffen werden, in dem auch Gastronomie angesiedelt werden soll. Weitere kleine Plätze sollen das Quartier auflockern, und der freie Blick auf die Marienkirche nicht zugebaut werden.