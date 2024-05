Thema für den Stadtrat in Duisburg „Rechte Gesinnung“ auf Nummernschildern – Grüne stellen Anfrage

Zu den in Deutschland verbotenen Buchstabenpaaren auf Kennzeichen gehören KZ (Konzentrationslager), HJ (Hitlerjugend), SS (Schutzstaffel) und SA (Sturmabteilung). Dabei geht es aber nicht nur um rechte Gesinnung: So ist in Warendorf die Kombination WAF-FE verboten, in Moers MO-RD, im Rhein-Sieg-Kreis SU-FF. In einigen Landkreisen ist IS (Islamischer Staat) untersagt, in der Landeshauptstadt Düsseldorf das Z als Alleinbuchstabe als Symbol für Russland. In Aachen werden keine Nummernschilder mit AC-AB (All cops are bastards – „alle Polizisten sind Bastarde“) ausgegeben.